Les relations entre les Etats-Unis et la Russie sont dans un état 'déplorable' dit le Kremlin

(Reuters) - Le Kremlin a jugé mercredi que les relations entre la Russie et les Etats-Unis étaient "au plus bas et dans un état déplorable", au lendemain d'un incident en mer Noire impliquant un drone de surveillance américain et l'aviation de chasse russe. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré qu'il n'y avait eu aucun contact de haut niveau entre Moscou et Washington à propos de cet accrochage. Les relations bilatérales sont "à leur plus bas niveau, dans un état déplorable", mais "dans le même temps, la Russie n'a jamais refusé un dialogue constructif et ne le refuse pas aujourd'hui", a dit le porte-parole du Kremlin. L'armée américaine accuse un chasseur russe d'avoir provoqué la chute du drone en heurtant son hélice. Le général de l'armée de l'air James Hecker a dénoncé un "acte dangereux et non professionnel" de la part des Russes. Moscou nie avoir touché le drone, laissant entendre qu'il s'est abîmé en mer Noire à la suite d'une manoeuvre brusque. Selon le porte-parole de la Maison blanche pour les questions de sécurité nationale, John Kirby, les autorités américaines ont demandé à l'ambassadeur de Russie à Washington, Anatoli Antonov, que l'aviation russe se montre plus prudente lorsqu'elle vole près d'aéronefs américains dans l'espace aérien international. "L'activité inacceptable de l'armée américaine à proximité de nos frontières est une source d'inquiétude", a déclaré pour sa part Anatoli Antonov. "Ils recueillent des renseignements, qui sont ensuite utilisés par le régime de Kyiv pour frapper nos forces armées et notre territoire." Interrogé par CNN, John Kirby a précisé que le drone qui s'est abîmé mercredi n'avait pour l'heure pas été retrouvé. (Bureaux de Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)