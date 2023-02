Les relations Chine-Russie sont "en béton", dit Pékin

Les relations Chine-Russie sont "en béton", dit Pékin













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le chef de la diplomatie chinoise a déclaré mardi à l'un des principaux conseillers du président russe Vladimir Poutine que les relations entre Pékin et Moscou étaient "en béton" et résisteraient à tout défi qui se présenterait, dans un environnement international mouvant. En visite dans la capitale russe, Wang Yi a dit au secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev avoir hâte de discuter de questions sécuritaires et qu'il serait propice que la Chine et la Russie travaillent sur de nouvelles mesures conjointes pour garantir la sécurité des deux pays. Il n'a pas élaboré son propos. Depuis le début de la guerre en Ukraine il y a près d'un an, la Chine s'est gardée de condamner l'offensive de la Russie ou de qualifier d'invasion ce que Moscou présente comme une "opération militaire spéciale". Pékin a prévenu certains pays de ne pas "attiser les flammes" du conflit, des propos manifestement dirigés contre les Etats-Unis. Quelques jours avant l'invasion russe de l'Ukraine, Russie et Chine ont conclu l'an dernier un partenariat "sans limite" qui inquiète l'Occident depuis que Washington a fait part de sa préoccupation sur d'éventuelles livraisons d'armes de Pékin vers Moscou. La Chine nie aider la Russie dans son offensive en Ukraine. "Les relations sino-russes sont matures. Elles sont en béton et résisteront à tout défi dans une situation internationale changeante", a déclaré Wang Yi à Nikolaï Patrouchev. Ce dernier, ancien patron du FSB - les services de sécurité intérieurs russes -, a dit à son interlocuteur chinois que Pékin était une priorité de la politique étrangère de Moscou et que les deux pays devaient rester solidaires face à l'Occident. "Dans le contexte de la campagne menée par l'Occident collectif pour contenir aussi bien la Russie que la Chine, l'approfondissement de la coopération et des échanges russo-chinois sur la scène internationale est d'une importance particulière", a déclaré Nikolaï Patrouchev, cité par l'agence de presse officielle russe RIA. La visite de Wang Yi à Moscou intervient alors que le président chinois Xi Jinping se prépare à se rendre lui aussi dans la capitale russe dans les prochains mois pour un sommet avec Vladimir Poutine, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources au fait de la question. Xi Jinping continue de soutenir Vladimir Poutine, repoussant les pressions occidentales pour isoler le président russe, lequel n'a donné mardi aucun signe d'inflexion quant à la guerre en Ukraine. Au cours de son discours annuel devant le Parlement russe, Vladimir Poutine a accusé l'Occident de menacer l'existence de la Russie et annoncé la suspension de la participation de la Russie au traité New Start de réduction des armes nucléaires. Nikolaï Patrouchev a déclaré à Wang Yi que Moscou était alignée sur la position de Pékin concernant Taïwan, Hong Kong, le Tibet et le Xinjiang, autant de sources de tensions entre la Chine et les Etats-Unis, alors que Washington considère les deux pays comme ses principales menaces sécuritaires. (Reportage Jake Cordell et Guy Faulconbridge, version française Tangi Salaün et Jean Terzian, édité par Kate Entringer)