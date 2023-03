Les relations avec la Chine dépendront de son attitude envers la Russie, déclare Von der Leyen

Les relations avec la Chine dépendront de son attitude envers la Russie, déclare Von der Leyen













Crédit photo © Reuters

par Philip Blenkinsop BRUXELLES (Reuters) - Les relations futures entre l'Union européenne et la Chine dépendront de la façon dont Pékin va interagir avec la Russie, a déclaré jeudi Ursula von der Leyen, qui doit se rendre la semaine prochaine en Chine avec le président français Emmanuel Macron. "La façon dont la Chine continue d'interagir avec la guerre de Poutine sera un facteur déterminant pour les relations Union-Chine futures", a dit la présidente de la Commission européenne lors d'un discours à Bruxelles. La Chine a la responsabilité de promouvoir une "paix juste" pour mettre fin à la guerre en Ukraine, ce qui nécessite le retrait des forces d'invasion russes, a-t-elle ajouté. Le président Xi Jinping s'est engagé à resserrer les liens avec son homologue russe Vladimir Poutine la semaine dernière. Elle a également livré une évaluation mesurée des politiques chinoises reconnaissant que les relations avec Pékin sont devenues "plus distantes et plus difficiles" au cours des dernières années. Compte tenu de la taille économique et de l'influence mondiale de la Chine, la gestion de cette relation par l'Union européenne sera un facteur déterminant pour la prospérité économique et la sécurité de l'UE, a-t-elle dit. L'UE doit poursuivre le dialogue avec la Chine et soulever des questions difficiles, mais coopérer dans des domaines tels que le changement climatique et la protection de la nature. "C'est en partie pour cette raison que je me rendrai à Pékin avec le président Macron", a-t-elle déclaré. Sur le plan économique, l'Union européenne doit "rééquilibrer" ses relations et réduire sa dépendance à l'égard de la Chine pour les importations clés, tels que le lithium et autres minéraux essentiels. (Reportage Philip Blenkinsop et Sudip Kar-Gupta ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)