Les réinvestissements du PEPP pourraient être évoqués en décembre, dit Holzmann (BCE)

VIENNE (Reuters) - Les membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) devraient évoquer la possible réduction des réinvestissements du Programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) au cours de la prochaine réunion de politique monétaire, prévue le 14 décembre, a déclaré le gouverneur de la Banque nationale d’Autriche, Robert Holzmann, dans des remarques publiées vendredi. "Ma suggestion serait de réduire progressivement les réinvestissements à partir du mois de mars", a déclaré Robert Holzmann au journal autrichien Die Presse. Ces réinvestissements doivent cesser fin 2024, mais certains responsables de politique monétaire ont plaidé en faveur d'une réduction anticipée. Selon le compte rendu de la dernière réunion de la BCE, une discussion sur le sujet avait été jugé prématurée en octobre. (Rédaction François Murphy ; verson française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)