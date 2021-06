Les régulateurs européens ouvrent une enquête sur les activités publicitaires de Google

Crédit photo © Reuters

par Foo Yun Chee

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a ouvert une enquête formelle contre Google afin de déterminer si le géant américain a enfreint les règles de l'UE en matière de concurrence en favorisant ses propres services de technologies d'affichage publicitaire en ligne au détriment de ses concurrents, a annoncé mardi l'exécutif européen.

La Commission a précisé que son enquête porterait sur plusieurs services de Google dont Display & Video 360 (DV360) et Google Ads qui permettent d'acheter des publicités en ligne sur YouTube, mais aussi Google Ad Manager, utilisé par les éditeurs pour mettre aux enchères des espaces publicitaires, ou encore Ad Exchange(AdX), qui est l'une des nombreuses places de marché utilisées pour gérer des enchères.

L'enquête permettra notamment de savoir si Google "fausse la concurrence en limitant l'accès de tiers aux données des utilisateurs à des fins publicitaires sur des sites web et des applications, tout en réservant ces données pour son propre usage", écrit la Commission européenne dans un communiqué.

La semaine dernière, Reuters rapportait en exclusivité que le gendarme de la concurrence de l'UE allait enquêter sur les activités de publicité numérique de Google avant la fin de l'année.

L'an dernier, Google a enregistré 147 milliards de dollars de revenus grâce aux publicités en ligne, soit plus que toute autre entreprise dans le monde. Les annonces diffusées sur ses sites, notamment le moteur de recherche, YouTube et Gmail, ont représenté la majeure partie des ventes et des bénéfices.

Environ 16% du chiffre d'affaires provenait de son activité d'affichage ou de réseau, dans le cadre de laquelle d'autres sociétés de médias utilisent la technologie de Google pour vendre des annonces sur leur site web et leurs applications.

"Nous craignons que Google n'ait rendu l'exercice d'une concurrence sur l''ad tech stack' plus difficile pour les services de publicité en ligne concurrents", souligne Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, citée dans le communiqué.

Google a déclaré qu'il s'engagerait de manière constructive avec la Commission européenne.

"Des milliers d'entreprises européennes utilisent chaque jour nos produits publicitaires pour atteindre de nouveaux clients et financer leurs sites web. Elles les choisissent parce qu'ils sont compétitifs et efficaces", a déclaré un porte-parole de Google.

Cette enquête de l'autorité de la concurrence européenne ouvre un nouveau front contre Google qui a déjà été condamné à plus de 8 milliards d'euros d'amendes au cours de la dernière décennie pour avoir bloqué ses rivaux dans le domaine des achats en ligne, des smartphones Androïd et de la publicité en ligne.

L'activité adtech de Google est également sous le feu des critiques aux États-Unis, où le ministère de la justice, rejoint par certains États, l'a poursuivi l'année dernière pour abus de position dominante.

(Foo Yun Chee, Paresh Dave à San Francisco; version française Hayat Gazzane)