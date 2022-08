Les régulateurs américains vont auditer Alibaba après l'accord USA-Chine

par Julie Zhu

HONG KONG, 30 août (Reuters) - Les autorités américaines de régulation ont retenu le géant du commerce en ligne Alibaba et d'autres sociétés chinoises cotées aux Etats-Unis pour des audits à partir de septembre, ont rapporté trois sources proches du dossier.

Cette décision fait suite à l'accord historique conclu vendredi entre Pékin et Washington sur l'audit, qui permet aux régulateurs américains de mener des inspections en Chine continentale et à Hong Kong sur les groupes présents à Wall Street. Plus de 200 entreprises chinoises risquaient d'être radiées de la cote américaine, faute d'accord entre les deux pays.

Alibaba, ainsi que son cabinet d'audit PwC, a été informée qu'elle faisait partie du premier groupe d'entreprises chinoises inspectées à Hong Kong par le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) américain, l'organisme gouvernemental de tutelle des commissaires aux comptes de sociétés cotées, ont déclaré les sources à Reuters.

Alibaba et le PCAOB n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

La Commission chinoise de régulation des titres (CSRC) n'a pas pu être jointe.

Alibaba est la plus grande entreprise chinoise cotée à Wall Street en termes de capitalisation boursière, qui s'élève à environ 256 milliards de dollars. (Reportage Julie Zhu, version française Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)