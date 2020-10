Les règles budgétaires européennes resteront suspendues en 2021, dit Gentiloni

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Les règles européennes limitant la hausse du déficit budgétaire et plafonnant le niveau d'endettement des pays membres resteront suspendues l'an prochain, afin de soutenir les mesures de relance des gouvernements face à la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus, a déclaré lundi le commissaire européen aux Affaires économiques Paolo Gentiloni.

"La clause dérogatoire générale restera active en 2021, car les politiques budgétaires devront continuer à soutenir la reprise l'an prochain, à la fois au niveau de la zone euro et au niveau des Etats membres", a déclaré Paolo Gentiloni, à l'issue d'une réunion de l'Eurogroupe.

Les pays membres de la zone euro doivent remettre d'ici au 15 octobre à la Commission européenne leurs prévisions budgétaires pour 2021.

"Agilité et flexibilité seront les maîtres-mots pour concevoir et mettre en oeuvre les politiques budgétaires pour et pendant l'année 2021", a encore assuré l'ancien président du Conseil italien.

