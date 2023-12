Les rebelles houthis et le gouvernement yéménite s'engagent à respecter un cessez-le-feu, selon l'Onu

ADEN (Reuters) - Le gouvernement yéménite et les rebelles houthis se sont engagés à prendre des mesures en vue d'un cessez-le-feu, a déclaré samedi l'envoyé spécial de l'Onu pour le Yémen. L'envoyé de l'Onu pour le Yémen, Hans Grundberg, a déclaré dans un communiqué qu'il "(saluait) l'engagement des parties à prendre un ensemble de mesures pour mettre en oeuvre un cessez-le-feu à l'échelle nationale, améliorer les conditions de vie au Yémen et s'engager dans les préparatifs pour la reprise d'un processus politique inclusif sous les auspices de l'Onu". Hans Grundberg "va maintenant s'engager avec les parties à établir une feuille de route, sous les auspices des Nations unies, qui inclut ces engagements et soutient leur mise en oeuvre", est-il indiqué dans le communiqué. La feuille de route, ainsi que le cessez-le-feu, comprendront également l'engagement des deux parties à reprendre les exportations de pétrole, à verser les salaires des fonctionnaires, à ouvrir les routes dans plusieurs parties du Yémen, et à "assouplir davantage les restrictions imposées à l'aéroport de Sanaa et au port de Hodeïda", précise le communiqué. Des émissaires des rebelles houthis, proches de l'Iran, se sont rendus en Arabie saoudite en septembre pour négocier un cessez-le-feu permanent avec Ryad dans la guerre au Yémen. Cette visite faisait suite à une première série de consultations organisées sous la médiation du sultanat d'Oman, qui s'est déroulée parallèlement aux efforts de paix de l'Onu, lorsque des envoyés saoudiens se sont rendus à Sanaa en avril. Le conflit au Yémen est considéré comme une guerre par procuration entre l'Arabie saoudite et l'Iran. L'Arabie saoudite intervient dans la guerre au Yémen depuis 2015 à la tête d'une coalition de pays du Golfe. Les initiatives de paix ont pris de l'ampleur après que l'Arabie saoudite et l'Iran ont accepté de rétablir leurs liens dans le cadre d'un accord négocié par la Chine. Un cessez-le-feu permanent au Yémen marquerait une étape importante dans la stabilisation du Moyen-Orient. "Hans Grundberg a exprimé sa profonde gratitude pour le rôle clé joué par le royaume d'Arabie saoudite et le sultanat d'Oman." "Il a exhorté toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue en ce moment critique afin de créer un environnement propice au dialogue et à la conclusion d'un accord sur la feuille de route." (Reportage Mohammed Ghobari, rédigé par Yousef Saba; version française Camille Raynaud)