Les raffineries de TotalEnergies reprennent du service, mais la menace de grève persiste

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La raffinerie de TotalEnergies à Gonfreville (Seine-Maritime) a repris ses activités mardi, a annoncé le groupe, un redémarrage qui marque la fin d'un mois de grève ayant touché ses quatre raffineries en France. Toutefois, la CGT a appelé à une nouvelle grève jeudi dans toutes les raffineries, a fait savoir Eric Sellini, représentant syndical à Reuters. Ce mouvement social intervient dans le cadre de la contestation contre le projet de réforme des retraites, qui prévoit le report de l'âge légal de départ de 62 ans à 64 ans. En pointe dans la mobilisation, les employés des raffineries de TotalEnergies ont entamé une grève reconductible le 7 mars qui a perturbé à la fois les opérations de raffinage et les livraisons vers les sites de dépôt de carburant. La grève à la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) et à celle de La Mède (Bouches-du-Rhône) a été levée le 7 avril. L'activité sur la raffinerie de Feyzin (Rhône) a repris le 4 avril. Le mouvement a eu un impact limité sur l'approvisionnement en carburant des stations-service, contrairement à un précédent mouvement de grève en octobre dernier lancé pour protester contre le coût de la vie et qui avait provoqué d'importantes pénuries en France. D'autres blocages commencent à être levés, comme en témoigne la livraison par un cargo algérien de gaz naturel liquéfié (GNL) au terminal de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) opéré par Elengy lors du week-end pascal, selon des données de Refinitiv. C'est la première fois qu'un cargo livrant du GNL décharge dans le sud de la France depuis que la grève a débuté il y a un mois. Elengy n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire concernant la grève qui touche ses trois terminaux méthaniers. (Reportage Forrest Crellin, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)