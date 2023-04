Les propos de Macron sur Taïwan sont "déconcertants", selon un haut responsable taïwanais

(Répétition titre) TAIPEI (Reuters) - Les propos d'Emmanuel Macron concernant Taïwan sont déconcertants, a estimé un haut responsable taïwanais avant de se demander si les notions de liberté, égalité et fraternité portés par la France étaient démodées. Le président français a estimé dans une interview que l'Europe n'avait aucun intérêt à une accélération de la crise autour de Taïwan et devait poursuivre une stratégie d'autonomie stratégique par rapport aux Etats-Unis et à la Chine pour devenir un "troisième pôle". Le président du Parlement taïwanais, You Si-kun, a remis en question l'engagement de la France en faveur de la liberté dans un message publié mardi soir sur Facebook. "Est-ce que 'liberté, égalité, fraternité' sont passées de mode?", a-t-il écrit, citant la devise de la République française. "Est-il normal de simplement les ignorer lorsqu'elles font partie de notre constitution? Ou est-ce que les démocraties avancées ignorent la vie et la mort des peuples dans d'autres pays?" a ajouté You Si-kun. "Les actes du président Macron, qui est à la tête d'une des premières démocraties du monde, me déconcertent." Pékin a lancé samedi dernier trois jours de manoeuvres après la rencontre entre la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, et le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, la semaine dernière aux Etats-Unis. La France, comme de nombreux pays, n'entretient pas de relations diplomatiques avec Taïwan, mais dispose d'une ambassade de fait à Taipei. Paris s'est également joint aux alliés des Etats-Unis en soulignant l'importance de maintenir la paix dans le détroit de Taïwan. (Reportage Ben Blanchard; version française Camille Raynaud)