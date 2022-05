Les promoteurs de cryptomonnaies investissent la rue principale de Davos

DAVOS, Suisse (Reuters) - À l'occasion du Forum économique mondial, les entreprises impliquées dans la blockchain et les cryptomonnaies ont investi la rue principale de Davos, louant près de la moitié des pavillons, malgré le récent effondrement de la valeur des monnaies numériques.

Des représentants du secteur se sont rendus au rassemblement annuel des chefs d'entreprise et des dirigeants politiques dans la station alpine suisse, afin d'encourager l'adoption plus rapide de leur technologie, encore largement non réglementée.

Cette campagne de communication intervient alors que les cryptomonnaies ont perdu 800 milliards de dollars (749,20 milliards d'euros) de valeur au début du mois.

Les petits investisseurs ont afflué vers les cryptoactifs, attirés par l'espoir de rendements rapides, malgré les mises en garde des régulateurs sur le risque élevé de ces actifs émergents.

Luna, jusqu'à récemment la huitième plus grande cryptomonnaie sur le marché, soutenue par des investisseurs institutionnels, a perdu presque toute sa valeur.

"Ce qui m'a surpris, c'est la rapidité avec laquelle elle a complètement implosé vers le néant", a déclaré Jeremy Allaire, président et cofondateur de Circle Internet Financial, dont la cryptomonnaie stable, USDC, est rattachée au dollar américain.

"Voir quelque chose qui semblait être un produit compétitif à forte croissance imploser complètement en 72 heures, je n'ai jamais rien vu de tel", a-t-il déclaré à Reuters.

Ces pertes n'ont pas entamé la volonté des sociétés de cryptomonnaies de présenter leurs produits et services.

"Il y a un essor à l'extérieur et à l'intérieur des portes", a déclaré Stan Stalnacker, directeur de la stratégie du réseau social Hub Culture, qui gère également une monnaie numérique, à propos de la présence des cryptomonnaies en marge et au sein du forum.

Il estime qu'environ 50% des vitrines de la ville sont occupées par des entreprises en lien avec la blockchain ou les cryptomonnaies pour la durée de l'événement.

(Reportage Jessica DiNapoli et Divya Chowdhury; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)