Les progrès de l'armée ukrainienne sont "plus lents que souhaité", dit Zelensky













KYIV (Reuters) - Les progrès enregistrés par l'armée ukrainienne dans sa contre-offensive face aux forces russes sont "plus lents que souhaité", a déclaré Volodimir Zelensky à la BBC dans une interview diffusée mercredi. "Certains pensent que c'est un film hollywoodien et attendent des résultats tout de suite. Ce n'est pas le cas", a déclaré le président ukrainien. L'Ukraine a déclaré lundi avoir repris huit villages en deux semaines de combats dans le Sud occupé, ajoutant que les forces russes tentaient de reprendre l'initiative dans l'Est en multipliant les attaques. Selon Zelensky, cité par la BBC, l'offensive ukrainienne est notamment entravée par le minage de 200.000 km2 de territoire par les Russes. "Quel que soit ce que certains pourraient vouloir, notamment en tentant de faire pression sur nous, avec tout le respect dû, nous avancerons sur le champ de bataille de la manière que nous jugeons la meilleure", a ajouté le président ukrainien. (Anna Pruchnicka, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün)