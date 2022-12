Les prix des logements en Europe risquent de baisser, avertit le CERS

FRANKFURT (Reuters) - La détérioration de l'environnement économique pourrait entraîner une baisse des prix des logements en Europe et peser sur le secteur de l'immobilier commercial, a déclaré jeudi le Comité européen du risque systémique (CERS) chargé de la surveillance du système financier dans l'Union européenne.

"Le cycle du secteur immobilier dans plusieurs pays de l'UE pourrait atteindre un tournant", a déclaré le CERS dans un communiqué.

"Les données sur les transactions et les réponses aux enquêtes prospectives auprès des ménages, qui montrent une baisse des intentions d'achat ou de construction d'une maison, laissent penser que la probabilité d'une baisse des prix dans un avenir proche augmente."

Le CERS a ajouté qu'une correction du marché de l'immobilier commercial pourrait provoquer des pertes pour les investisseurs, accroître le risque de crédit pour les banques et les prêteurs non bancaires et entraîner une baisse de la valeur des garanties.

