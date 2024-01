Les prix de l'électricité vont augmenter de 8,6% à 9,8% le 1er février, dit Le Maire

PARIS (Reuters) - Les prix de l'électricité pour les heures creuses et pleines vont augmenter de 9,8% à partir du 1er février et ceux du tarif de base vont grimper de 8,6%, a annoncé dimanche Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, au journal télévisé de TF1. "Pour un ménage qui se chauffe à l'électricité, qui a une maison individuelle, qui a deux enfants, ce sera en moyenne (une hausse de, ndlr) 18 euros par mois. C'est une décision difficile mais c'est une décision qui est nécessaire (...) pour sortir définitivement du quoi qu'il en coûte, nous revenons à la normale", a déclaré le ministre de l'Economie. Le gouvernement avait promis en septembre dernier que le prix de l'électricité n'augmentera pas de plus de 10% en 2024. Bruno Le Maire a déclaré que la prochaine hausse des tarifs de l'électricité devrait intervenir en février 2025 pour revenir à la "situation qui était celle avant le bouclier tarifaire". En avril dernier, le ministre de l'Economie avait annoncé se donner deux ans et viser l'horizon 2025 "pour sortir du bouclier sur l'électricité". Le bouclier tarifaire a été mis en place pour limiter les hausses dues à la crise énergétique européenne, sur fond de guerre en Ukraine et de faible disponibilité du parc nucléaire français. (Zhifan Liu)