Les prix alimentaires mondiaux à un plus haut depuis 10 ans en octobre, rapporte la FAO

PARIS (Reuters) - Les prix alimentaires mondiaux ont augmenté en octobre pour le troisième mois consécutif, une nouvelle fois soutenus par la progression des prix des céréales et des huiles végétales, et ont atteint un niveau record depuis juillet 2011, a annoncé jeudi la FAO (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture).

L'indice des prix de l'organisation onusienne basée à Rome, qui mesure l'évolution mensuelle d'un panier de denrées composé de céréales, de graines oléagineuses, de produits laitiers, de viandes et de sucre, a atteint 133,2 points le mois dernier, contre 129,2 points en septembre (130,0 en première estimation).

Il affiche ainsi une hausse de 3,0% sur le mois un bond de 31,3% par rapport à octobre 2020.

Les prix agricoles ont flambé au cours des derniers mois, sous l'effet combiné de récoltes insuffisantes par rapport à une forte demande croissante.

(Reportage Gus Trompiz, version française Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)