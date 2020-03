Les prix à la production en Chine déclinent de nouveau

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - Les prix à la production en Chine ont de nouveau décliné en février, tandis que les prix à la consommation sont restés élevés, sur fond d'épidémie de coronavirus qui pèse sur l'activité des entreprises mais a fait grimper les prix des produits alimentaires.

Selon les données officielles publiées mardi, l'indice des prix à la production (PPI) a chuté le mois dernier de 0,4% en rythme annuel, contre un léger rebond de 0,1% en janvier.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une baisse de 0,3%.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé en février de 5,2% en rythme annuel, conforme au consensus et proche de la plus forte hausse en plus de huit ans constatée le mois précédent (+5,4%).

Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 21,9% par rapport à février 2019, montrent les données du Bureau national des statistiques (BNS).

