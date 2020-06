Les prix à la production en Chine déclinent à nouveau en mai

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Les prix à la production en Chine ont connu en mai leur plus fort déclin en plus de quatre ans, reflétant la pression ressentie dans le secteur manufacturier suite à la pandémie de coronavirus qui a mené à une baisse des flux commerciaux et de la demande globale.

Selon les données officielles publiées mardi, l’indice des prix à la production (PPI) a chuté le mois dernier de 3,7% en rythme annuel, sa plus forte baisse depuis mars 2016.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une baisse de 3,3%.

L’indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 2,4% en rythme annuel, la plus faible progression depuis mars 2019, alors que les prix des produits alimentaires ont continué de baisser. Les analystes anticipaient une hausse du CPI de 2,7%.

(Se Young Lee; version française Camille Raynaud)