Les prix à la consommation réaccélèrent sur un mois en janvier aux Etats-Unis !

13 février (Reuters) - Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont accéléré sur un mois en janvier, montrent les statistiques officielles publiées mardi. Sur un mois, l'indice des prix à la consommation (CPI) a affiché une croissance de 0,3% en janvier après une hausse de 0,2% (révisé) le mois précédent, a annoncé le département du Travail. Sur un an, il ressort à 3,1%, après un gain de 3,4% en décembre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une croissance de 0,2% pour le mois de janvier et de 2,9% en rythme annuel. L'indice CPI sous-jacent, qui exclut les prix volatils de l'énergie et des produits alimentaires, a pour sa part atteint 0,4% sur un mois, contre 0,3% en décembre et un consensus de 0,3%. Sur un an, l'indice CPI sous-jacent a cru de 3,9% après une hausse similaire en décembre, et contre un consensus à 3,7%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)