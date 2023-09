Les principaux suspects des attentats de Bruxelles en 2016 condamnés à des peines allant de 20 ans à la perpétuité-Belga

Les principaux suspects des attentats de Bruxelles en 2016 condamnés à des peines allant de 20 ans à la perpétuité-Belga













Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Un tribunal belge a condamné vendredi huit suspects qui comparaissaient pour leur rôle dans les attaques à la bombe perpétrées dans le métro et à l'aéroport de capitale Bruxelles en mars 2016 qui ont fait 32 morts et plus de 300 blessés, a rapporté l'agence de presse Belga. Six suspects, reconnus coupables en juillet d'assassinats et de tentatives d'assassinat terroristes pour ces attaques, ont été condamnés à des peines allant de 20 ans de prison à la perpétuité. Parmi les condamnés figure Salah Abdeslam, considéré comme le seul membre encore en vie des commandos islamistes ayant commis les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. La cour a renvoyé à la sentence prononcée à son encontre par la justice française et à sa condamnation à 20 ans de prison pour une fusillade à Bruxelles en 2016, et n'a pas voulu prononcer de peine supplémentaire. Salah Abdeslam a été condamné en juin par la Cour d'assises spécialement composée de Paris à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté incompressible pour son rôle dans les attentats du 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts à Saint-Denis et à Paris. (Reportage Marine Strauss, Dominique Vidalon; version française Camille Raynaud)