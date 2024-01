Les principaux actionnaires de Believe envisagent un rachat de l'entreprise

par Amy-Jo Crowley, Pablo Mayo Cerqueiro et Mathieu Rosemain LONDRES (Reuters) - Les principaux actionnaires de la maison de disque digitale Believe, qui représente notamment le rappeur Jul, ont envisagé ces dernières semaines de sortir l'entreprise de la cote, ont déclaré à Reuters des personnes au fait du dossier. Ces actionnaires, parmi lesquels figure le directeur général et fondateur du groupe Denis Ladegaillerie et la société d'investissement américaine TCV, ont sondé l'intérêt de sociétés de capital-investissement pour étudier une offre sur Believe, moins de trois ans après ses débuts en bourse, ont dit ces sources sous couvert d'anonymat. Le groupe suédois de capital-investissement EQT a notamment entamé des discussions avec les actionnaires de Believe, avant d'y mettre fin le mois dernier, a déclaré l'une des personnes au fait du dossier. Des négociations entre Permira et les actionnaires ont également eu lieu, sans se concrétiser, a dit une deuxième source. Si rien n'indique que l'opération aboutisse, des pourparlers sont toujours en cours, a déclaré une troisième source proche du dossier. La capitalisation boursière de Believe s'élève à 948 millions d'euros et l'action du groupe valait jeudi à la clôture 9,74 euros, environ moitié moins que son cours d'introduction en juin 2021. TCV a refusé de faire le moindre commentaire, Denis Ladegaillerie n'a pas répondu aux sollicitations de Reuters et un porte-parole de Believe n'avait pas de commentaire à faire dans l'immédiat. Fondée en 2005 et basée à Paris, Believe conseille des artistes et des labels de musique indépendants, notamment en ce qui concerne la distribution et la promotion de leur musique. Au cours de l'année écoulée, plusieurs rachats de ce type ont eu lieu en Europe, concernant des entreprises cotées qui ont eu du mal à s'imposer sur les marchés boursiers. En août, EQT a proposé de racheter les actions en circulation de Suse, un groupe allemand de logiciels dans lequel il détenait une participation de 79%, soit la moitié de la valeur à laquelle EQT a introduit l'entreprise en Bourse en avril 2021. (Reportage Amy-Jo Crowley et Pablo Mayo Cerqueiro à Londres avec Mathieu Rosemain à Paris; version française Camille Raynaud, édité par Kate Entringer)