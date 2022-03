Les principales propositions d'Emmanuel Macron candidat

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron, candidat à un second mandat présidentiel en avril, a dévoilé jeudi les grands axes de son programme lors d'une conférence de presse à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Un projet "d'émancipation, de progrès pour chacun" mais aussi d'adaptation face aux crises et au "retour du tragique", a déclaré le chef de l'Etat.

Voici les principales mesures présentées par le président de la République, s'articulant autour de trois grands axes : renforcer "l'indépendance" de la France au sein d'une Europe plus forte, "continuer d'avoir des progrès pour chacun", et enfin consolider le "pacte républicain" :

"INDÉPENDANCE"

Défense

* Porter le budget de la Défense à 50 milliards d'euros en 2025 conformément à la loi de programmation militaire, généraliser le service national universel, augmenter le nombre de réservistes, qui seront doublés.

* Mettre en place un plan de mobilisation civile "pour renforcer notre résilience", renforcement des stocks stratégiques de la nation.

Agriculture, industrie

* Investir massivement pour l'indépendance agricole, industrielle et créative, avec une loi d'orientation et d'avenir sur l'agriculture "pour renforcer l’action sur le renouvellement des générations, en particulier l'installation", 30 milliards d'euros investis dans les secteurs industriels d'avenir.

Energie

* Changer la formation des prix de l'énergie au niveau européen, réformer le système de fixation des prix européens de l'électricité, trop dépendants du gaz.

* Rénover 700.000 logements par an.

* Construction de six réacteurs nucléaires et mise à l'étude de huit nouveaux réacteurs nucléaires; puissance solaire multipliée par 10; 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050.

* Reprendre le contrôle capitalistique de plusieurs acteurs industriels.

* Développer des mécanismes de "leasing" pour favoriser l'achat de véhicules électriques et développer des filières 100% françaises sur l'éolien, le solaire, les batteries électriques.

Recherche, enseignement

* Renforcer l'indépendance de l'information et de la culture, btir un "metavers" européen.

* Renforcer l'autonomie des universités et positionner les organismes de recherche sur les secteurs stratégiques.

* Réformer le lycée professionnel, "dont beaucoup trop de filières forment des gens qui ne correspondent pas aux besoins des entreprises".

Travail

* Atteindre le plein-emploi en cinq ans, un objectif "atteignable".

* Poursuivre la réforme du marché du travail et la réforme de l'assurance chômage, inciter au retour à l'emploi quand la conjoncture s'améliore, mieux protéger quand la conjoncture se dégrade.

* Transformer "Pôle emploi" en "France travail" pour gagner en efficacité.

* Réformer le RSA pour un meilleur équilibre entre prestation et accompagnement (15 à 20 heures de travail demandées pour les bénéficiaires).

Retraites

* Porter progressivement à 65 ans l'âge légal de départ à la retraite, prendre en compte les carrières longues et les questions d'invalidité, la réalité des métiers et des tâches. La réforme sera "plus simple, plus lisible, je compte la mettre en oeuvre après la concertation (nécessaire) dès le début du quinquennat".

"MIEUX VIVRE"

Ecole

* Poursuivre "de manière significative" l'augmentation des rémunérations, en définissant de nouvelles missions, sur les remplacements notamment.

* Donner plus de liberté aux établissements scolaires, renforcer le suivi individualisé des élèves.

* Améliorer la transparence des résultats.

Santé

* Lutter contre les déserts médicaux par l'accompagnement des jeunes médecins, la mise en place d'un système de référents pour les actes simples (pharmaciens, infirmiers), déployer la quatrième année d'internat pour les médecins généralistes dans les zones rurales,

Prestations sociales

* Mettre en place une "solidarité à la source" pour le versement des prestations (RSA, prime d'activité, aides au logement, etc.) qui concerne 20 millions de personnes.

* Hausse de 50% de l'allocation de soutien des mères célibataires (à 174 euros par an).

* Augmenter l'abattement sur les successions en ligne directe à 150.000 euros, au lieu de 100.000 actuellement, création d'un abattement pour les neveux, nièces, petits-enfants et enfants de conjoint.

* Suppression de la redevance sur l'audiovisuel.

* Réforme du compte épargne temps universel, pour qu'il soit "portable" en cas de changement d'entreprise, monétisé différemment, et pour le rendre universel.

* Hausse du minimum retraites à 1.100 euros par mois pour les carrières complètes.

* Création d'une "prime adapt'" pour accommoder le logement pour les personnes âgées, renforcement du contrôle des Ehpad.

"PACTE RÉPUBLICAIN"

Police, justice

* La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur permettra de créer 200 brigades de gendarmerie sur le quinquennat, de doubler la présence des forces de sécurité intérieure.

* Triplement de l'amende anti-harcèlement, extension des amendes forfaitaires, possibilité de porter plainte en ligne, recrutement de 1.500 "cyberpatrouilleurs".

* Nouveaux recrutements, dont 8.500 magistrats et auxiliaires de justice.

Immigration

* Procédures d'éloignement plus rapides : "le refus d'asile vaudra obligation de quitter le territoire français".

* Réduire les délivrances des visas pour les Etats qui ne coopèrent pas avec une politique de retour.

* Transformer les modes d'accès aux titres de séjour : Pas de renouvellement des titres et expulsion des étrangers qui troublent l'ordre public. Titres de séjour de quatre ans et plus conditionnés à un examen de français et une démarche d'insertion professionnelle.

* Renforcer la lutte contre les discriminations sous toutes formes par une politique de testing systématique pour chaque entreprise de plus de 5.000 salariés sur cinq ans.

Administration

* Simplifier et territorialiser davantage l'action publique, rouvrir des sous-préfectures.

* Création d'une commission transpartisane pour rénover les institutions, renforcer notamment les missions de contrôle du Parlement.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)