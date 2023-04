Les primes de dirigeants de Credit Suisse supprimées ou revues à la baisse

BERLIN (Reuters) - La Suisse a demandé à Credit Suisse d'annuler ou de réduire toutes les primes exceptionnelles accordées aux dirigeants de la banque, ainsi que d'examiner si des primes déjà versées pouvaient être récupérées, a annoncé mercredi le Conseil fédéral. Aux termes de la réglementation bancaire suisse, le Conseil fédéral peut imposer des restrictions sur les primes allouées par une banque d'une importance systémique si celle-ci a perçu des aides publiques, est-il indiqué dans un communiqué. S'il est très rare qu'un gouvernement suspende le versement de primes, cette décision intervient sur fond de colère de l'opinion publique à l'égard des bonus accordés aux dirigeants de Credit Suisse après que le sauvetage de celle-ci a été permis notamment via environ 280 millions de dollars d'aides et garanties de l'Etat. Le Conseil fédéral a déclaré que sa décision concernait environ 1.000 employés, pour une somme globale estimée entre 55 millions et 66 millions de dollars. (Rédigé par Miranda Murray; version française Jean Terzian)