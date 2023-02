Les prévisions d'Amazon déçoivent, l'inflation pèse toujours

(Reuters) - Amazon.com a prévenu jeudi que son bénéfice d'exploitation risquait de continuer à baisser au cours du trimestre en cours, les licenciements massifs n'ayant pas suffi à compenser la baisse des dépenses des consommateurs et des clients de ses services cloud. Si les revenus d'Amazon pendant la période des fêtes de fin d'année ont dépassé les attentes de Wall Street, la croissance des ventes des très lucratifs services de cloud computing ont ralenti au cours du quatrième trimestre. Amazon prévoit de réaliser un bénéfice de 0 à 4 milliards de dollars de bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, contre 3,7 milliards de dollars sur la même période il y a un an et 4,04 milliards de dollars attendus par les analystes, selon le cabinet de recherche FactSet. Les actions du géant du commerce en ligne ont chuté de 5 % dans les échanges après-Bourse, effaçant leur gain de 7 % avant la clôture de Wall Street jeudi. Face à une inflation élevée et aux incertitudes économiques en 2023, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, s'emploie à réduire les coûts et a annoncé le mois dernier plus de 18 000 licenciements dans différents services. (Rédigé par Jeffrey Dastin à San Francisco et Tiyashi Dattaà Bangalore, version française Tangi Salaün)