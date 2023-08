Les présidents ukrainien et serbe se félicitent de leurs échanges à Athènes

Les présidents ukrainien et serbe se félicitent de leurs échanges à Athènes













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky et le président serbe Aleksandar Vucic ont tenu mardi à Athènes des échanges que les deux dirigeants ont qualifiés de "bons" et d'"ouverts". "Une rencontre ouverte, honnête et fructueuse avec le président de la Serbie", a écrit le président Volodimir Zelensky sur l'application de messagerie Telegram, sous une photo des deux dirigeants se serrant la main. La Serbie a condamné à plusieurs reprises l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais n'a pas imposé de sanctions à Moscou. Elle maintient également une coopération commerciale et militaire avec son allié traditionnel, tout en cherchant à rejoindre l'Union européenne (UE). En avril, des fuites de documents du Pentagone ont montré que la Serbie avait accepté de fournir des armes et des munitions à Kyiv. Aleksandar Vucic a déclaré que la Serbie n'avait jamais vendu d'armes ou de munitions à l'Ukraine ni à la Russie, bien que des armes serbes aient pu arriver sur le champ de bataille via des pays tiers. Le président ukrainien a donné peu de détails sur la rencontre, mais a écrit sur Telegram : "Bonne conversation sur le respect de la Charte des Nations unies et l'inviolabilité des frontières (...) Sur l'avenir commun de nos nations dans la maison européenne commune. Sur le développement de nos relations, qui est dans notre intérêt mutuel." Sur Instagram, Aleksandar Vucic a déclaré qu'il avait eu une conversation "bonne et ouverte" avec Volodimir Zelensky sur des questions telles que l'intégrité territoriale des deux pays. L'Ukraine ne reconnaît pas le Kosovo, qui a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008. Belgrade ne reconnaît pas l'annexion par la Russie des parties de l'Ukraine qu'elle occupe. Les deux dirigeants ont également exprimé leur soutien aux candidatures d'adhésion à l'UE de leurs pays respectifs. (Reportage Dan Peleschuk et Max Hunder à Kyiv, Aleksandar Vasovic à Belgrade ; Version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)