Les premiers chars Leopard polonais sont arrivés en Ukraine

Les premiers chars Leopard polonais sont arrivés en Ukraine













VARSOVIE, 24 février (Reuters) - Les premiers chars Leopard promis par la Pologne à l'Ukraine lui ont été livrés, a déclaré vendredi le ministre de la Défense, Mariusz Blaszczak, pendant une réunion du conseil de sécurité nationale du pays. Le ministre a fait cette annonce alors que le chef du gouvernement polonais, Mateusz Morawiecki, s'est rendu à Kyiv en cette date symbolique du premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. "Le Premier ministre ne pouvait pas être présent, il est allé à Kyiv pour livrer les Leopard qui constituent le premier lot fourni à l'Ukraine", a déclaré le président Andrzej Duda lors de ses propos préliminaires de la réunion du conseil de sécurité à Varsovie. (Reportage de Marek Strzelecki, Anna Koper et Pawel Florkiewicz ; version française Tangi Salaün, édité par Nicolas Delame)