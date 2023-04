Les poursuites pénales contre l'acteur Alec Baldwin abandonnées

TAOS, Nouveau-Mexique, 21 avril (Reuters) - Les procureurs de l'Etat américain du Nouveau-Mexique ont décidé d'abandonner les poursuites pénales contre Alec Baldwin pour la mort en 2021 de la cinématographe Halyna Hutchins sur le plateau du film "Rust", ont déclaré jeudi les avocats de l'acteur, alors qu'a repris dans la journée le tournage du long-métrage dans le Montana. "Nous sommes satisfaits de cette décision (...) et encourageons la tenue d'une enquête adéquate sur les circonstances de cet accident tragique", ont dit Luke Nikas et Alex Spiro dans un communiqué. Alec Baldwin, âgé de 65 ans, avait été inculpé en janvier d'homicide involontaire, de même que l'armurière Hannah Gutierrez-Reed, pour la mort de Halyna Hutchins. L'acteur était accusé d'avoir méprisé les règles de sécurité lorsqu'un pistolet avec lequel il répétait une scène du film a tiré une balle réelle qui a mortellement touché Halyna Hutchins. Alec Baldwin a nié toute responsabilité, assurant qu'il n'avait jamais appuyé sur la détente du pistolet et déclarant qu'il appartenait à l'équipe d'armuriers présents sur le tournage de veiller à ce que le pistolet ne soit pas chargé. Hannah Gutierrez-Reed a dit elle avoir vérifié que les balles du pistolet étaient fausses, avant de transmettre l'arme à un assistant à la réalisation, lequel l'a alors donnée à Alec Baldwin. (Reportage Andrew Hay, Joseph Ax et Tyler Clifford, avec Jasper Ward; version française Jean Terzian)