Les pourparlers sur le nucléaire iranien reprendront lundi

VIENNE, 23 décembre (Reuters) - Les pourparlers pour sauver l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, interrompus le 17 décembre, reprendront lundi, ont déclaré jeudi deux parties aux discussions.

Les négociations ont peu progressé depuis qu'elles ont repris le 29 novembre dans la capitale autrichienne, pour la première fois depuis l'élection en juin dernier à la présidence iranienne de l'ultraconservateur Ebrahim Raïssi.

"Habituellement, il n'est pas populaire de s'engager dans des activités sérieuses entre le Noël catholique et le Nouvel An", a déclaré sur Twitter le principal négociateur russe, Mikhaïl Oulianov. "Dans ce cas particulier, cela indique que tous les négociateurs ne veulent pas perdre de temps et visent le rétablissement le plus rapide du #JCPoA", a-t-il dit, utilisant l'acronyme anglais du PAGC (Plan d'action global commun), le nom officiel de l'accord de 2015.

Le Service extérieur de l'Union européenne a confirmé la reprise des discussions le 27 décembre entre les parties restantes au traité (Allemagne, Chine, France, Grande-Bretagne, Iran, Russie).

"Les participants poursuivront leurs discussions sur la perspective d'un retour possible des Etats-Unis dans le JCPoA et des moyens d'assurer une application entière et efficace de l'accord par toutes les parties", a-t-il dit dans un communiqué.