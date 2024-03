Les Portugais se rendent aux urnes pour des législatives à l'issue incertaine

Crédit photo © Reuters

par David Latona LISBONNE (Reuters) - Les Portugais se rendent aux urnes dimanche pour des élections législatives anticipées lors desquelles ils devront choisir entre la coalition de centre-droit de l'Alliance démocratique (AD) et le Parti socialiste (PS), qui avaient remporté les précédentes législatives. L'issue du scrutin reste toutefois incertaine, alors que les récents sondages donnent le PS juste derrière l'AD, ce qui pourrait placer l'extrême droite en position d'arbitre. Le scrutin, prévu initialement en octobre 2026, a été convoqué en raison de la démission en novembre dernier du Premier ministre socialiste Antonio Costa, dont le nom a été cité dans une enquête pour corruption relative à l'attribution de contrats énergétiques. A lire aussi... Antonio Costa, dont le chef de cabinet a notamment été arrêté et un ministre mis en examen, a toujours nié toute malversation et n'a jamais fait l'objet d'une inculpation. L'AD de Luis Montenegro, qui regroupe le Parti social-démocrate (PSD), le Parti populaire (PP) et le Parti populaire monarchiste (PPM), est donnée en tête dans la plupart des sondages, mais n'est pas assurée d'obtenir la majorité absolue. Elle pourrait ainsi avoir du mal à gouverner sans s'appuyer sur les votes du parti d'extrême droite Chega ("Assez", en portugais), dirigé par André Ventura, un ancien séminariste de 41 ans devenu commentateur sportif à la télévision. Luis Montenegro a, pour l'instant, exclu de conclure un accord avec l'extrême droite. Les sondages montrent que le soutien à Chega a presque doublé depuis les élections de 2022, alors que le parti dit vouloir mettre fin à la corruption et met en avant son hostilité à ce qu'il considère comme une immigration "excessive". Le parti reste toutefois placé en troisième position dans les enquêtes d'opinion. Les électeurs doivent renouveler les 230 sièges de l'Assemblée de la République, avec une majorité absolue fixée à 116 députés. Les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 08h00 et fermeront à 19h00. (Avec Catarina Demony et Sergio Goncalves; version française Camille Raynaud)