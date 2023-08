Les pompiers canadiens évacuent Yellowknife menacée par les flammes

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les pompiers canadiens tentaient vendredi de retarder la progression du gigantesque incendie qui menace Yellowknife, ville isolée du nord du pays, pour permettre l'évacuation de ses 20.000 habitants. Le Canada a engagé d'importants moyens, dont des bombardiers d'eau, pour combattre les flammes poussées par le vent et tenter de sauver la capitale des Territoires du Nord-Ouest. Mais face à la progression de l'incendie, qui pourrait selon les autorités atteindre la périphérie de la ville ce week-end, un ordre d'évacuation de Yellowknife a été émis. Une dizaine d'avions ont transporté quelque 1.500 personnes jeudi et 22 autres vols sont programmés vendredi. De nombreux habitants ont aussi emprunté l'unique route qui relie la ville à la province de l'Alberta, au Sud. "Ça va être deux jours critiques en matière de gestion de cet incendie", a déclaré jeudi à la presse le porte-parole des pompiers de Yellowknife, Mike Westwick. (Rédigé par David Ljunggren, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)