Les points clés de la réunion du Politburo chinois

(Reuters) - La Chine s'est engagée à intensifier les mesures de relance à son économie, confrontée à une reprise qu'elle qualifie de "tortueuse", après la réunion du puissant Politburo, l'instance dirigeante du Parti communiste chinois (PCC), cette semaine. Voici les principaux points clés du compte rendu officiel de la réunion, qui indique quelle sera l'orientation de la politique économique de la Chine au second semestre 2023 mais laisse de nombreuses questions en suspens. MESURES MACROÉCONOMIQUES Le Politburo préconise une politique budgétaire "proactive", une politique monétaire "prudente", un yuan stable, des marchés de capitaux plus dynamiques, des mesures visant à améliorer la confiance des entreprises et des consommateurs, mais aussi à prendre en compte les risques financiers croissants. Côté budgétaire, le Politburo a évoqué sans les détailler des réductions d'impôts et de taxes, ainsi que des émissions d'obligations spéciales des gouvernements locaux, qui financent généralement des infrastructures. La réunion a en revanche appuyé les prévision d'un soutien monétaire limité de la banque centrale. IMMOBILIER Le Politburo a supprimé une phrase clé de son compte rendu de sa réunion d'avril, qui citait le président Xi Jinping disant que "les maisons sont faites pour y vivre, pas pour spéculer", ce qui a déclenché un rallye sur les actions des promoteurs en difficulté. Alors que les marchés s'attendent à un nouvel assouplissement de la réglementation du marché immobilier, le Politburo privilégie une approche locale, "basée sur les villes", plutôt que des changements à l'échelle nationale, tandis que son appel à des logements "plus abordables" suggère un investissement de l'Etat dans de nouveaux projets, selon certains analystes. DETTE DES GOUVERNEMENTS LOCAUX Le Politburo a déclaré que la Chine allait formuler "un ensemble de plans" pour résoudre les risques liés à la dette des gouvernements locaux, que les économistes estiment à plus de 9.000 milliards de dollars. Cette déclaration a été jugée plus constructive que l'engagement pris lors de la réunion d'avril de "freiner catégoriquement toute nouvelle dette cachée". Depuis l'éclatement de la bulle immobilière en 2021, la principale source de revenus de nombreuses villes, les ventes aux enchères de terrains, s'est tarie, et les investisseurs chinois attendent depuis plus de clarté sur la manière dont seront résolus les problèmes de financement des collectivités locales. Les propositions des économistes vont de l'échange de dettes contre des actions, à une restructuration à des taux plus bas et à des échéances plus longues, en passant par des renflouements par Pékin. Une stratégie officielle contribuerait grandement à apaiser les marchés. CONSOMMATION DES MÉNAGES Le Politburo a réaffirmé sa volonté de faire de la consommation des ménages un moteur essentiel de la croissance. La consommation d'automobiles, de produits électroniques et d'articles ménagers devrait être stimulée, tandis que le tourisme, le sport, les loisirs et la culture seraient également mis en avant. Il n'a pour autant pas été fait mention de bons de consommation ou d'autres mesures directes destinées à soutenir le revenu des ménages, ce qui a déçu de nombreux économistes qui pensent que le soutien à la consommation passera d'abord par des subventions aux fabricants plutôt qu'aux consommateurs. EMPLOI Le Politburo a déclaré que des efforts devraient être entrepris pour "stabiliser l'emploi dans une perspective stratégique", ce qui indique que les dirigeants chinois s'inquiètent des risques d'instabilité sociale posés par un marché de l'emploi atone. Les décideurs politiques souhaitent que le secteur privé reprenne confiance et commence à investir, créant ainsi des emplois alors qu'environ 20% des jeunes sont au chômage. Le Politburo a encouragé les secteurs qui ont créé des emplois ces dernières années et qui sont attrayants pour les diplômés universitaires, allant de l'intelligence artificielle à l'économie numérique et aux industries de pointe. (Reportage bureau de Pékin, rédaction Marius Zaharia, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)