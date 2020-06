Les PMI flash et les assurances US sur le commerce en soutien

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York est attendue dans le vert et les Bourses européennes progressent à mi-séance mardi, profitant des premiers résultats meilleurs qu'attendu des enquêtes PMI sur l'activité économique en Europe, perçus comme un indice supplémentaire d'une reprise soutenue.

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,8% environ, qui pourrait permettre au Nasdaq d'inscrire un record.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,68% à 5.031,66 points à 11h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 1,16% et à Francfort, le Dax avance de 2,71%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 2,11%, le FTSEurofirst 300 de 1,44% et le Stoxx 600 de 1,49%, au plus haut depuis le 10 juin.

Le mouvement de hausse s'est amplifié avec la publication, un quart d'heure après l'ouverture des marchés, des premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats en France, qui suggèrent une reprise de l'activité plus rapide qu'anticipé. Une impression que les indices PMI flash pour l'Allemagne, l'ensemble de la zone euro ont ensuite confortée.

L'indice PMI flash composite pour la zone euro ressort ainsi à 47,5 après 31,9 en mai, alors que le consensus le donnait à seulement 42,4.

Ces chiffres sont salués par les marchés même si certains économistes jugent qu'il est encore trop pour y voir la promesse ferme d'une reprise soutenue.

"Les PMI de la zone euro montrent des signes de retour à la normale en juin", estime ainsi Nicola Nobile, d'Oxford Economics, avant d'ajouter que "les indices, à ce stade, nous donnent davantage une indication qualitative de la réponse à l'assouplissement du confinement qu'une estimation précise de l'activité économique".

Les investisseurs avaient auparavant été soulagés par les déclarations de l'administration Trump réaffirmant la validité de l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, un démenti aux propos de Peter Navarro, conseiller de Donald Trump, selon lequel cet accord était "terminé".

VALEURS EN EUROPE

Les secteurs les plus sensibles à l'évolution des perspectives économiques mènent la hausse en Europe: l'indice Stoxx de l'automobile gagne 3,37%, celui des banques 2,82%, celui de l'industrie 1,97%.

A Paris, Renault et PSA s'adjugent respectivement 7,37% et 6,65%, les meilleures performances du CAC.

A Francfort, Bayer prend 5,48% après des informations du quotidien économique allemand Handelsblatt selon lesquelles le groupe d'agrochimie s'apprête à conclure un accord amiable de huit à dix milliards de dollars pour mettre fin à plusieurs milliers de procédures judiciaires impliquant le glyphosate.

Wirecard regagne 21,68% après avoir perdu plus de 87% de sa valeur en trois séances. L'ex-président du directoire du groupe allemand a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de fraude comptable, qui portent sur 1,9 milliards d'euros.

TAUX

Le mouvement général favorable aux actifs plus risqués désavantage les emprunts d'Etat et fait remonter les rendements de référence: celui du Bund allemand à dix ans prend autour de 1,5 point de base à -0,42% et son équivalent français remonte à -0,0962%.

Le dix ans américain est lui aussi orienté à la hausse, à 0,7217%.

CHANGES

L'euro profite des chiffres des PMI flash et s'apprécie de 0,28% face au dollar à 1,1289 ,après un pic à 1,1306.

La monnaie américaine recule aussi face à d'autres devises sensibles à l'évolution des tensions commerciales comme le dollar australien ou, dans une moindre mesure, contre le yuan chinois.

L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de référence, recule de 0,13%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est solidement orienté à la hausse après un début de journée incertain au gré des déclarations américaines successives sur l'accord commercial avec la Chine.

Le rebond entamé après les clarifications de Washington s'est amplifié à la suite de la publication des PMI flash.

Le Brent gagne 1,62% à 43,78 dollars le baril, au plus haut depuis le 6 mars, et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,74% à 41,44 dollars.

(Marc Angrand)