Les pluies de mousson ont fait 550 morts au Pakistan en juillet

ISLAMABAD, 5 août (Reuters) - Des crues soudaines causées par des pluies de mousson anormalement abondantes ont fait au moins 549 morts au Pakistan en juillet, les villages isolés de la province du Baloutchistan, dans le sud-ouest du pays, étant parmi les plus durement touchés, selon une agence gouvernementale.

Les inondations ont endommagé plus de 46.000 maisons, a indiqué vendredi l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA).

"Nous faisons de notre mieux pour apporter des secours importants et assurer la réhabilitation des victimes des inondations", a déclaré le Premier ministre Shehbaz Sharif lors d'une visite dans les zones sinistrées.

Des pénuries alimentaires ont été constatées dans tous les districts du Baloutchistan touchés par les inondations. Quelque 700 kilomètres de routes ont emportées par les eaux dans la province.

Le mois de juillet a été le mois le plus pluvieux depuis trois décennies au Pakistan, selon les autorités. (Reportage Asif Shahzad in Islamabad et Gul Yousafzai à Quetta; version française Charlotte Lavin, édité par Jean-Stéphane Brosse)