Les places européennes profitent de l'élan chinois

PARIS (Reuters) - Les actions européennes progressent en début de séance mardi dans le sillage des places chinoises, les trois heures d'entretien entre Joe Biden et Xi Jinping nourrissant l'espoir d'une détente dans les relations entre les Etats-Unis et la Chine.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,37% à 6.633,88 points vers 08h45 GMT tandis que le FTSE 100 à Londres et le Dax à Francfort sont pratiquement inchangés.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,28%, le FTSEurofirst 300 de 0,09% et le Stoxx 600 de 0,11%.

En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghaï a fini la journée sur un gain de 1,64% et le Hang Seng à Hong Kong a pris 4,11% au lendemain de la rencontre entre les présidents américain et chinois, qui a rassuré les investisseurs sur les risques de montée des tensions géopolitiques et commerciales et favorisé les valeurs technologiques.

En Europe, parmi les plus fortes hausses sectorielles du début de séance figurent des compartiments défensifs comme les services aux collectivités ("utilities"), dont l'indice Stoxx gagne 0,89%.

Les marchés attendent à 13h30 GMT les chiffres mensuels des prix à la production aux Etats-Unis, qui devraient alimenter le débat sur le rythme de la hausse des taux.

Dans l'actualité des sociétés européennes, Vodafone perd 5,08% après avoir abaissé sa prévision de flux de trésorerie disponible et expliqué que son excédent brut d'exploitation annuel se situerait dans le bas de la fourchette évoquée jusqu'à présent.

À Paris, Orpea gagne 1,95% après la présentation de son "plan de transformation", qui prévoit la conversion en actions de 3,8 milliards d'euros de dette et une augmentation de capital ainsi qu'une réduction de sa présence à l'international et la cession d'une partie de son parc immobilier.

La plus forte hausse du CAC 40 est pour Teleperformance (+5,87%), soutenu par une recommandation d'achat de Citigroup.

