Les Philippines condamnent la "barrière flottante" chinoise en mer de Chine

Crédit photo © Reuters

MANILLE (Philippines) (Reuters) - Les Philippines ont accusé dimanche les garde-côtes chinois d'installer une "barrière flottante" dans un secteur de la mer de Chine méridionale que les pays riverains se disputent, au motif qu'elle empêche les Philippins de pénétrer et de pêcher dans la zone. Les garde-côtes et le bureau de la Pêche et des ressources aquatiques de Manille "condamnent fermement" l'installation de la barrière sur une partie du secteur du récif de Scarborough, a dit Jay Tarriela, porte-parole des garde-côtes, dans un message posté sur le réseau social X (ex-Twitter). "Les garde-côtes (des Philippines) continueront à travailler étroitement avec tous les gouvernements concernés pour s'attaquer à ces défis, maintenir nos droits maritimes et protéger nos domaines maritimes", a-t-il ajouté. L'ambassade de Chine à Manille n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires. La Chine revendique 90% de la mer de Chine méridionale, une revendication qui empiète sur les zones économiques exclusives du Vietnam, de Malaisie, de Brunei, d'Indonésie et des Philippines. Pékin s'est emparé du récif de Scarborough en 2021, forçant les pêcheurs philippins à s'éloigner et à se contenter de prises de plus petite taille. (Enrico Dela Cruz, Gilles Guillaume pour la version française)