Les Philippines accusent "des terroristes étrangers" pour l'attentat de Marawi

Crédit photo © Reuters

par Karen Lema et Neil Jerome Morales MANILLE (Reuters) - Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a condamné dimanche l'attentat à la bombe qui a fait plusieurs morts pendant une messe catholique, qu'il a attribué à "terroristes étrangers", tandis que la police et l'armée ont renforcé les mesures de sécurité dans le Sud du pays et autour de la capitale Manille. Au moins quatre personnes ont été tuées et au moins 50 blessées dans l'explosion d'une bombe pendant un office catholique du matin dans un gymnase universitaire de Marawi, une ville du Sud du pays, théâtre d'une insurrection de militants islamistes pendant cinq mois en 2017, qui avait fait près de 300 morts. Gilberto Teodoro, secrétaire à la Défense, a promis pour sa part de traduire en justice les responsables d'"activités terroristes". Il a lui aussi indiqué avoir de "fortes indications sur un élément étranger", mais a refusé d'en dire davantage pour ne pas compromettre l'enquête en cours. L'attentat est survenu après une série d'opérations militaires contre des groupes locaux favorables à l'Etat islamique dans le Sud du pays, a indiqué le chef de l'armée philippine au cours d'une conférence de presse, dont une opération dimanche à Lanao del Sur durant laquelle un leader du groupe Dawlah Islamiya-Maute a été tué. "Il est possible que ce qui s'est passé ce matin soit une attaque de représailles", a déclaré Romeo Brawner. (Neil Jerome Morales et Karen Lema, Gilles Guillaume pour la version française)