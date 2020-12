Les Peugeot se renforcent de 2% dans PSA avant la fusion avec FCA

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le groupe familial Peugeot a annoncé mercredi avoir accru comme prévu sa part du capital de Peugeot SA de 2%, ce qui la porte à 14,38% et lui accorde 19,36% des droits de vote.

L'opération "démontre clairement l'attachement et la volonté" du groupe familial Peugeot de devenir un des principaux actionnaires du prochain groupe Stellantis issu de la fusion avec Fiat, souligne-t-il dans un communiqué.

La famille Peugeot avait annoncé en mars un contrat d'"equity swap" portant sur 18,1 millions d'actions pour un montant total de 218 millions d'euros. Ce contrat, qui expirait le 30 juin 2021, a été dénoué de manière anticipée.

L'intégralité des titres Peugeot S.A. du groupe familial Peugeot est désormais portée par une société nommée "Maillot I" - en référence à la porte Maillot à Paris, située non loin du siège de FFP - et détenue à 76,5 % par FFP et à 23,5% par son actionnaire majoritaire, Etablissements Peugeot Frères (EPF).

Dans le futur Stellantis, la participation de la famille Peugeot reviendra à 7% environ, faisant d'elle le deuxième actionnaire du groupe derrière la famille italienne Agnelli.

Le projet de fusion entre PSA et FCA, qui doit donner naissance au quatrième constructeur automobile mondial, doit encore recevoir le feu vert de plusieurs autorités antitrusts et sera soumis au vote des actionnaires des deux groupes le 4 janvier. Le mariage devrait être ensuite bouclé d'ici la fin du premier trimestre.

