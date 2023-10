Les pays Scandinaves coopéreront davantage pour renvoyer les migrants dans leur pays d'origine

Crédit photo © Reuters

par Johannes Birkebaek COPENHAGUE (Reuters) - Les gouvernements des pays nordiques ont l'intention d'intensifier leur coopération afin de renvoyer des immigrés sans résidence légale dans leur pays d'origine, ont déclaré les ministres des cinq pays scandinaves lors d'une conférence de presse commune à Copenhague mardi. Le Danemark, dont l'objectif est de n'accepter des réfugiés que dans le cadre du système de quotas des Nations unies, s'est attiré les critiques de celle-ci et des groupes de défense des droits de l'homme en raison du durcissement de sa politique d'immigration durant la dernière décennie. Toutefois, le modèle danois est devenu de plus en plus populaire, les voix anti-immigration gagnant du terrain en Scandinavie. Le gouvernement suédois se tourne vers les politiques d'immigration danoises alors que le pays lutte contre le crime en bande causé par "une politique d'immigration irresponsable et une intégration ratée", a déclaré le Premier ministre suédois Ulf Kristersson le mois dernier. "Le gouvernement suédois s'intéresse vraiment à la manière dont le gouvernement danois a travaillé à la fois pour lutter contre le crime organisé et pour résoudre les problèmes d'immigration", a déclaré Maria Malmer Stenergard, ministre suédoise de l'immigration, lors de la conférence de presse. La Finlande a également connu une montée des politiques anti-immigration, son nouveau gouvernement ayant déclaré en juin qu'il avait accepté de réduire les quotas de réfugiés et de rendre plus difficile l'obtention de la citoyenneté pour les étrangers. "Cette coopération soutiendra notre programme gouvernemental parce qu'il est très axé sur les règles d'immigration et les rendements en particulier, qui ont été le maillon faible de notre système", affirma Mari Rantanen, ministre finlandaise de l'Intérieur. Les ministres de la Suède, de la Finlande, du Danemark, de la Norvège et de l'Islande ont convenu de renforcer la coopération entre les personnels diplomatiques chargés de renvoyer les migrants de leur pays respectifs vers leur pays d'origine. Les cinq pays ont également convenu d'arranger des vols communs pour amener les migrants illégaux vers un pays tiers via l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Frontex. L'année dernière, l'Agence a contribué au retour d'un peu moins de 25.000 personnes, dont 40 % sont rentrées volontairement, selon Frontex. (Reportage Johannes Birkebaek, version française Nathan Vifflin, édité par)