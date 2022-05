Les pays du G7 mobilisent 18,4 Mds$ pour l'Ukraine

KÖNIGSWINTER, Allemagne, 19 mai (Reuters) - Le G7 s'engage à verser 18,4 milliards de dollars (17 milliards d'euros) en prêts et transferts à l'Ukraine pour l'aider à faire face à ses besoins immédiats de financement, montre un projet de communiqué de la réunion de ses ministres des Finances vu jeudi par Reuters.

"Nous avons mobilisé 18,4 milliards de dollars d'aide budgétaire, y compris 9,2 milliards de dollars d'engagements récents avant la réunion de Petersberg, pour aider l'Ukraine à combler un déficit de financement et continuer à garantir la fourniture de services de base à la population ukrainienne", déclarent les ministres des Finances et les banquiers centraux du G7 dans ce projet de communiqué.

Ces derniers sont réunis jeudi et vendredi près de Bonn, en Allemagne. (Reportage Jan Strupczewski et Francesco Canepa, version française Matthieu Protard et Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)