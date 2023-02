Les pays de l'UE d'accord pour plafonner le prix du diesel russe

BRUXELLES (Reuters) - Les pays de l'Union européenne ont entériné la proposition de la Commission sur un plafonnement du prix de certains produits pétroliers russes, a annoncé vendredi la Suède, actuelle présidente du Conseil de l'UE. Les Vingt-Sept sont convenus, au niveau de leurs ambassadeurs auprès de l'UE, de limiter à 100 dollars le prix du baril d'hydrocarbures russes dits "premium", comme le diesel, et à 45 dollars celui des produits à prix réduits, comme le fioul domestique. Cette mesure devrait entrer en vigueur dimanche. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts des pays européens et du G7 pour tarir les sources de revenus de la Russie afin de limiter sa capacité à financer son invasion de l'Ukraine. Les pays de l'UE et du G7 ont déjà décidé en décembre de plafonner à 60 dollars le baril le prix du pétrole russe transporté par voie maritime. (Rédigé par Philip Blenkinsop et Sudip Kar-Gupta, version française Bertrand Boucey, édité par Camille Raynaud)