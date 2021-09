Les Pays-Bas vont investir jusqu'à 7 milliards d'euros dans le renouvelable

par Bart H. Meijer

AMSTERDAM (Reuters) - Les Pays-Bas ont annoncé mardi leur intention de dépenser jusqu'à 7 milliards d'euros pour accélérer leur développement dans les énergies renouvelables au cours de l'année à venir, alors que l'économie néerlandaise a fortement rebondi après la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19.

Le projet de budget du gouvernement néerlandais pour 2022 prévoit des subventions pour financer des projets d'énergie renouvelable et d'autres mesures de lutte contre le changement climatique.

Les Pays-Bas sont sans gouvernement depuis les élections législatives de mars dernier. Les négociations pour former une coalition se poursuivent et le cabinet actuel est chargé d'expédier les affaires courantes, ce qui n'a pas toutefois porté préjudice à l'économie néerlandaise, qui a rebondi plus fortement que certains de ses voisins au cours des derniers mois.

La cinquième économie de la zone euro devrait connaître une croissance de 3,9% cette année et de 3,5% l'année prochaine, après une contraction record de près de 4% en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

Marieke Blom, économiste en chef d'ING, estime que l'économie néerlandaise va beaucoup mieux que prévu, mais que l'instabilité politique pose des risques pour l'avenir.

"Des problèmes pressants, tels que les politiques climatiques à long terme, les retraites, les réformes du marché du travail et du logement, n'ont pas été abordés depuis plus d'un an maintenant", a-t-elle dit.

"Cela crée une incertitude car les entreprises désireuses d'investir dans des technologies de production plus propres et d'embaucher du personnel ne savent pas à quoi s'attendre."

