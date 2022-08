Les Pays-Bas vont dépenser 16 MdsE pour amortir l'inflation

AMSTERDAM, 31 août (Reuters) - Le gouvernement néerlandais prévoit de dépenser environ 16 milliards d'euros l'année prochaine afin d'aider les ménages à payer leurs factures d'énergie et d'alimentation soumises à une forte inflation, rapportent les médias néerlandais mercredi.

Selon la chaîne de télévision RTL, qui cite des sources gouvernementales, ces dépenses supplémentaires seront compensées en grande partie par une hausse de l'impôt sur la fortune et sur les sociétés, avec un prélèvement spécial sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières.

La coalition gouvernementale s'est mise d'accord, au cours de négociations qui se sont prolongées tard dans la nuit, sur les moyens de lutter contre une inflation record, a déclaré mercredi le Premier ministre Mark Rutte.

Il a refusé de commenter les détails du plan, qui sera présenté avec le budget 2023 du gouvernement le 20 septembre.

Selon RTL, les mesures bénéficieront principalement aux personnes à faibles revenus, grâce à une augmentation de 10% du salaire minimum et à une hausse des aides liées aux revenus pour les soins de santé et les loyers.

Le taux d'imposition pour les revenus allant jusqu'à environ 37.000 euros par an sera abaissé, tandis que les baisses de taxes sur l'énergie et le carburant introduites cette année ont été prolongées jusqu'en 2023.

L'inflation aux Pays-Bas a atteint 13,6% en août, un record depuis que la mesure de la hausse des prix dans l'Union européenne a été uniformisée en 1996. (Reportage Bart Meijer; version française Elitsa Gadeva, édité par Tangi Salaün)