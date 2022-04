Les Pays-Bas veulent stopper les importations de combustibles fossiles russes d'ici fin 2022

par Toby Sterling

AMSTERDAM (Reuters) - Les Pays-Bas ont annoncé vendredi prévoir de ne plus utiliser d'énergies fossiles en provenance de Russie d'ici la fin de l'année.Pour atteindre cet objectif, le gouvernement mise sur les économies d'énergie, les énergies durables et l'augmentation des importations énergétiques en provenance d'autres pays."De cette manière, les Pays-Bas peuvent conserver ou remplacer complètement la part russe de leur gaz d'ici la fin de l'année", a souligné le gouvernement dans un communiqué.

Les Pays-Bas rejoignent ainsi d'autres pays de l'Union européenne qui prévoient de réduire leurs approvisionnements énergétiques russes après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.Le gaz représente environ 44% de la consommation d'énergie des Pays-Bas - l'un des taux les plus élevés d'Europe - mais seulement 15% environ du gaz utilisé par les Néerlandais provient de Russie, selon les estimations du gouvernement.L'exécutif a déclaré qu'il soutiendrait financièrement les entreprises afin de les aider à remplir avant l'hiver le site de stockage de gaz de Bergermeer, l'un des plus grands d'Europe avec une capacité de 4,1 milliards de mètres cubes. Le montant de cette aide s'élèvera à environ 623 millions d'euros, estime le gouvernement, qui demandera à l'entreprise publique Energie Beheer Nederland (EBN) d'assurer le remplissage de ce site à au moins 70% de sa capacité si les entreprises ne le font pas malgré ce programme de soutien. Bergermeer, qui représente environ un tiers de la capacité de stockage de gaz aux Pays-Bas, est détenu à 60% par le groupe d'énergie émirati Abu Dhabi National Energy et à 40% par EBN. Le géant énergétique russe Gazprom a droit à 40% de la capacité de stockage du site en vertu d'un accord qui court jusqu'en 2045. En 2021, le groupe russe n'a pas utilisé sa part.

(Reportage Toby Sterling, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)