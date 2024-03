Les Pays-Bas s'engagent sur 2 milliards d'euros d'aide militaire pour l'Ukraine

Les Pays-Bas s'engagent sur 2 milliards d'euros d'aide militaire pour l'Ukraine













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte ont signé vendredi un accord de sécurité qui prévoit l'octroi de deux milliards d'euros d'aide militaire à Kyiv, engagé depuis février 2022 dans un conflit avec la Russie. L'accord a été signé à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, à 42 kilomètres de la frontière russe. Un appui néerlandais en matière de Défense est également prévu pour les dix prochaines années, a dit le dirigeant ukrainien sur le réseau social X. Outre les Pays-Bas, la France, le Danemark, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et le Canada ont signé des accords de sécurité avec l'Ukraine, qui dit manquer d'armes, de munitions et de combattants. (Reportage Olena Harmash et Anastasiia Malenko, version française Sophie Louet)