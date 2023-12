Les Pays-Bas et la Corée du Sud vont coopérer dans le domaine de l'énergie nucléaire

AMSTERDAM, 13 décembre (Reuters) - Les Pays-Bas et la Corée du Sud ont signé un accord de coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire, comprenant une étude de faisabilité réalisée par Korea Hydro, l'exploitant du parc nucléaire coréen, pour la construction d'une nouvelle centrale aux Pays-Bas, ont annoncé mercredi Séoul et Amsterdam. Le gouvernement néerlandais prévoit de construire une nouvelle centrale nucléaire d'ici 2035 et envisage d'en construire une autre, une annonce qui intervient dans le cadre d'une visite d'État du président sud-coréen Yoon Suk Yeol aux Pays-Bas cette semaine. Le ministère sud-coréen de l'Industrie a ainsi déclaré avoir signé un protocole d'accord avec le ministère néerlandais de l'Économiques afin de soutenir la commande de nouvelles centrales nucléaire. Les deux pays prévoient de coopérer dans les domaines de la construction et de l'exploitation de centrales, de la fourniture d'équipements, du développement de technologies telles que les petits réacteurs modulaires, ainsi que de la sécurité et de l'éducation, a indiqué le ministère coréen. Au début de la visite d'Etat de Yoon Suk Yeol, la première d'un président sud-coréen aux Pays-Bas depuis 1961, les deux gouvernements ont signé des accords visant à améliorer leurs relations commerciales, en mettant l'accent sur l'industrie des semi-conducteurs et les chaînes d'approvisionnement. Après Taïwan, la Corée du Sud est le deuxième marché en termes de ventes d'ASML, le fabricant néerlandais de machines-outils pour la fabrication de puces électroniques. (Reportage Toby Sterling, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)