Les Pays-Bas assouplissent les restrictions et adoptent un pass sanitaire

Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - Le gouvernement néerlandais a annoncé mardi un assouplissement à partir du 25 septembre des restrictions sociales mises en place contre l'épidémie de COVID-19 et la création d'un pass sanitaire pour entrer dans les bars, restaurants et discothèques.

Après le 25 septembre, le port du masque sera toujours obligatoire dans les transports en commun et les écoles et le télétravail restera encouragé, a annoncé le Premier ministre Mark Rutte lors d'une conférence de presse.

Le passeport sanitaire certifiant qu'une personne est vaccinée ou immunisée contre le COVID ou qu'elle a subi un test négatif dans les 24 heures précédentes sera obligatoire pour les personnes âgées de 13 ans et plus à l'entrée des restaurants, bars, cinémas, musées, concerts et festivals.

Plus de 70% des Néerlandais, soit quelque 12,6 millions de personnes, ont reçu au moins une dose de vaccin contre le COVID et 65% ont un schéma vaccinal complet, selon les données officielles.

(Reportage Anthony Deutsch et Bart Meijer; version française Jean-Stéphane Brosse)