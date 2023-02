Les Pays-Bas annoncent l'expulsion de diplomates russes

Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - Les Pays-Bas ont annoncé samedi la restriction du nombre de diplomates russes autorisés à l'ambassade à La Haye et la fermeture prochaine de son consulat à Saint-Pétersbourg. "La Russie continue d'essayer de faire entrer secrètement des agents de renseignement aux Pays-Bas sous couvert de diplomatie. Nous ne pouvons et ne voulons pas le permettre", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra, dans un communiqué. "Dans le même temps, la Russie refuse de délivrer des visas aux diplomates néerlandais qui travailleraient au consulat à Saint-Pétersbourg ou à l'ambassade à Moscou." Le gouvernement néerlandais a précisé qu'il avait décidé de limiter le nombre de diplomates présents l'ambassade russe à La Haye pour qu'il corresponde à celui de l'ambassade néerlandaise à Moscou. "Un certain nombre de diplomates devront donc quitter le pays dans les deux semaines", peut-on lire dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères, qui ne précise pas le nombre de postes concernés. Le gouvernement néerlandais a également ordonné la fermeture du bureau commercial russe à Amsterdam d'ici mardi. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'il réagirait à ces annonces, rapporte l'agence de presse Ria. (Bart Meijer et David Ljunggren, version française Laetitia Volga)