Les passagers immobilisés dans la Marne vont être auditionnés

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les passagers indiens immobilisés depuis jeudi à l'aéroport Paris-Vatry (Marne) en raison de soupçons de trafic d'êtres humains vont être auditionnés à partir de dimanche afin de déterminer si leur maintien dans la zone d’attente de l’aéroport est nécessaire. Il va y avoir quatre audiences simultanées, a confirmé à Reuters la procureure de la République du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, Annick Browne. Les audiences n'ont pas encore débuté mais l'organisation se met en place et les avocats sont arrivés, a-t-elle ajouté. Le nombre de personnes qui pourront être auditionnées dimanche dépendra de l'évolution des procédures. L'Airbus A340 de la compagnie roumaine Legend Airlines assurait un vol entre Dubaï, aux Emirats arabes unis, et le Nicaragua avec à son bord 303 passagers Indiens et faisait une escale technique en France lors de son immobilisation jeudi. Selon une source proche du dossier, la rétention administrative de ces personnes ne pouvait durer que 96 heures, d'où les auditions qui débutent dimanche devant des juges des libertés et de la détention afin de déterminer s'il doivent être maintenus à l'aéroport. Parmi les passagers, 58 ont demandé l'asile politique en France, a déclaré à France Bleu Champagne-Ardenne le bâtonnier de Châlons-en-Champagne, François Procureur. Les deux mesures de garde à vue décidées à l'encontre de deux passagers afin de vérifier si leur rôle a pu être différent de celui des autres dans ce transport ont été prolongées samedi soir et ce pour une durée maximale de 48 heures, a indiqué le parquet de Paris. (Rédigé par Kate Entringer)