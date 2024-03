Les partisans de Haley, hors course, courtisés par Biden et Trump

Crédit photo © Reuters

par Stephanie Kelly, Tim Reid et Alexandra Ulmer NEW YORK (Reuters) - Le président démocrate Joe Biden et son rival républicain Donald Trump se sont empressés mercredi de s'adresser aux partisans de Nikki Haley, qui s'est retirée des primaires du Parti républicain pour l'élection présidentielle américaine, alors que cet électorat pourrait s'avérer crucial pour le scrutin de novembre prochain. L'ancienne ambassadrice auprès des Nations unies a annoncé dans la journée son retrait de la course à l'investiture républicaine, après le raz-de-marée réalisé lors du 'Super Tuesday' par Donald Trump, victorieux de la quasi-totalité des primaires organisées jusqu'à présent. Elle s'est toutefois abstenue d'apporter son soutien à l'ex-président, déclarant qu'il fallait que celui-ci "mérite" le soutien d'électeurs ne le soutenant initialement pas. A lire aussi... Quelque 570.000 électeurs répartis entre le Nevada, la Caroline du Nord et le Michigan ont voté pour Nikki Haley lors des primaires républicaines, soit un groupe restreint mais qui pourrait s'avérer crucial étant donné les faibles écarts constatés dans ces trois Etats lors de précédents scrutins. Par exemple, en Caroline du Nord, Nikki Haley a obtenu 250.000 voix. Donald Trump s'était imposé dans cet Etat en 2020 avec moins de 75.000 votes d'avance sur Joe Biden, victorieux du scrutin à l'échelle nationale. Joe Biden et Donald Trump ont très rapidement publié des communiqués appelant les partisans de Nikki Haley à les rejoindre. Ils ont toutefois utilisé des stratégies opposées. L'actuel locataire démocrate de la Maison blanche a salué Nikki Haley pour avoir "dit la vérité" à propos de Donald Trump, tandis que l'ancien président républicain s'est réjoui d'avoir "écrasé" lors du 'Super Tuesday' celle qu'il avait nommée ambassadrice à l'Onu. UNE "PLACE POUR EUX" DANS LA CAMPAGNE BIDEN "Donald Trump a fait comprendre qu'il ne voulait pas des électeurs de Nikki Haley. Je veux être clair: il y a une place pour eux dans ma campagne", a déclaré Joe Biden. Via son réseau social Truth, Donald Trump a dit vouloir "inviter tous les partisans de Haley à rejoindre le plus grand mouvement de l'histoire de notre nation", décrivant Joe Biden comme un ennemi qui détruit le pays. Au fil de la campagne, l'ancien président s'est régulièrement moqué de Nikki Haley, utilisant notamment une rhétorique sexiste et xénophobe. De nombreux partisans de Nikki Haley se sont demandés s'ils avaient toujours une place au sein du Parti républicain, qui continue de tourner autour de Donald Trump en dépit de mensonges répétés concernant sa défaite électorale de 2020 et de tentatives pour faire inverser le résultat du scrutin - avec en point d'orgue l'assaut meurtrier au Capitole le 6 janvier 2021. Malgré tout, certains expertes estiment qu'il n'y a guère de précédent où des électeurs républicains se sont automatiquement tournés vers un candidat démocrate lors d'une grande élection. "Les prochains mois vont être marqués par les tentatives de convaincre les gens de revenir au sein de leur parti traditionnel", a commenté Hans Noel, enseignant à l'université de Georgetown. "A l'heure actuelle, un très grand nombre d'électeurs de Haley disent qu'ils ne voteront jamais pour Trump. Mais il est quasiment certain que la plupart d'entre eux vont soit voter pour Trump, soit tout simplement s'abstenir de voter", a-t-il ajouté, se basant sur l'histoire électorale. TRUMP A "COMPRIS" Des stratégistes politiques disent penser qu'un nombre important d'électeurs ayant soutenu Nikki Haley étaient des démocrates ou des indépendants penchant à gauche qui ont "traversé de l'autre côté" pour voter lors des primaires républicaines afin de tenter d'infliger un revers à Donald Trump. Reste qu'un éventail de groupes anti-Trump devraient s'évertuer à convaincre les partisans de Nikki Haley à soutenir Joe Biden. Le co-fondateur de Lincoln Project, un éminent groupe anti-Trump constitué d'actuels et d'anciens républicains, a déclaré que Nikki Haley a démontré qu'environ 30% des électeurs du parti n'aiment pas Donald Trump, soit environ 11 millions d'adhérents républicains à travers le pays. Reed Galen a fait savoir que son organisation allait se focaliser sur cet électorat d'ici au 5 novembre, date du scrutin présidentiel, avec l'objectif de débourser 50 millions de dollars pour une campagne de persuasion anti-Trump et pro-Biden focalisée sur des Etats dits "bascule" - Michigan, Pennsylvanie, Wisconsin et Arizona. Cette campagne de publicités numériques et télévisées aura pour thèmes principaux le droit à l'avortement, la dégradation du prestige des Etats-Unis à l'étranger durant le mandat de Donald Trump et l'absence de soutien apporté à celui-ci à l'Ukraine dans sa guerre face à la Russie. PrimaryPivot, un groupe pro-Haley, a modifié son nom dans la foulée de l'annonce du retrait de Nikki Haley pour s'appeler Les Electeurs de Haley pour Biden. Son co-fondateur Robert Schwartz a fait savoir que le groupe allait cibler environ 500.000 électeurs ayant voté pour Haley lors des primaires au Michigan et en Caroline du Nord. Le stratégiste républicain Ford O'Connell, qui a collaboré avec Donald Trump durant la campagne de 2020, a dit s'attendre à ce que Trump tende la main aux partisans de Nikki Haley mais que nombre d'entre eux ne pourraient pas être convaincus. Il a noté que Donald Trump n'a pas attaqué Nikki Haley durant le discours prononcé mardi soir, montrant ainsi, selon lui, que l'ancien président a "compris que le chemin de la victoire est de rester sur les questions suivantes: la frontière (avec le Mexique), les prix, la politique étrangère". (Reportage de Stephanie Kelly à New York, avec Alexandra Ulmer à Los Angeles et Tim Reid à Washington; rédigé par Jean Terzian)