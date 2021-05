Les Parisiens retrouvent terrasse des cafés et musées

Crédit photo © Reuters

par Yiming Woo, Manuel Ausloos et Lucien Libert

PARIS (Reuters) - Malgré une météo incertaine, les Parisiens se sont précipités sur les terrasses des cafés ou ont trouvé refuge dans les galeries des musées, mercredi, fêtant une nouvelle étape du déconfinement au goût de résurrection.

Pour Elie Ayache, qui profitait dès le petit matin d'un café et d'un croissant sur la terrasse de son restaurant préféré, c'est un peu le retour à la vie d'avant.

"J'étais impatient de retrouver ma vie et la personne que j'étais avant", explique-t-il, attablé à la terrasse des Deux Magots, le célèbre café du quartier Saint-Germain qui était autrefois le repaire d'Ernest Hemingway et d'autres célébrités littéraires.

Même limité pour le moment aux espaces extérieurs, et avec une jauge stricte, ce jour était très attendu par les cafetiers et les restaurateurs comme par les clients, après six mois de fermeture imposée par le gouvernement pour tenter de contenir la propagation du coronavirus.

Dans la patrie de la gastronomie, cette fermeture a été particulièrement pesante.

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les Français passent plus de temps à manger ou à boire que les citoyens de tout autre pays développé, et les repas au restaurant sont considérés comme faisant partie du tissu social.

PROFITER DU "MOMENT PRÉSENT"

"Nous y sommes ! Terrasses, musées, cinémas, théâtres… Retrouvons ce qui fait notre art de vivre", s'est réjoui sur Twitter le président Emmanuel Macron, qui a partagé dans la matinée un café avec le Premier ministre Jean Castex sur une terrasse proche de l'Elysée.

Le chef de l'Etat a appelé les Français à vivre "le moment présent", tout en restant "prudents" face à l'épidémie de COVID-19.

"Il faut rester prudent et réussir collectivement à continuer à maîtriser l'épidémie (et) continuer la vaccination qui se poursuit", a dit Emmanuel Macron, selon qui les chiffres sanitaires sont "bien orientés". "Si ça se met à remonter à tel ou tel endroit, on adaptera les choses", a-t-il précisé.

Pour Elie Ayache, qui travaille dans la finance, se rendre au café a toujours fait partie de sa routine matinale, y compris le week-end.

"Je me sens chez moi parce que je connais l'endroit, je connais les gens", explique-t-il, son ordinateur portable ouvert sur la table devant lui.

L'intérieur du café, où il préfère habituellement prendre place, est encore fermé en raison des restrictions sanitaires. Il devra attendre le 9 juin pour s'attabler, nouvelle étape prévue du déconfinement qui permettra aux restaurateurs d'accueillir leurs clients en intérieur.

"ON A BESOIN DE BEAUTÉ"

En attendant, les Parisiens qui voulaient échapper aux averses matinales ont pu prendre la direction des musées de la capitale.

Au Louvre, les galeries ont retrouvé un peu d'animation et les visiteurs, encore peu nombreux, pouvaient faire des selfies en toute quiétude devant la Joconde, d'ordinaire prise d'assaut par les touristes étrangers.

"C'est beaucoup d'émotion, on a besoin de beauté", confie Agnès, interrogée alors qu'elle faisait la queue pour acheter son billet sous la célèbre pyramide de verre. "On découvre toujours des merveilles, qu'on peut faire partager ensuite. C'est un sacré morceau de chance d'être ici."

Pour Servane De Landsheer, adjointe au directeur "accueil des publics" au musée du Louvre, la réouverture est un immense soulagement, mais aussi un défi logistique.

"On a mis en place la réservation obligatoire, de préférence sur internet, avec un créneau horaire de visite pour nous permettre de maîtriser la fréquentation, lissée sur la journée, et de maîtriser la jauge", explique-t-elle. "On indique aussi un sens de visite dans les salles. Pour l'instant ça se passe très bien!"

Après avoir "profité" pendant un temps des galeries vides, la responsable du Louvre reconnaît avoir "trouvé le temps long" pendant cette fermeture forcée.

"On est content, vraiment soulagé, heureux de retrouver le public, de voir qu'il est au rendez-vous", dit-elle. "Ça nous fait tous du bien de retrouver des visiteurs dans ces salles qu'on a vu vides pendant six mois et demi."

(Avec Christian Lowe et Bertrand Boucey, rédigé par Hayat Gazzane et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)