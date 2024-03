Les Palestiniens préparent le ramadan avec la guerre en toile de fond

Les Palestiniens préparent le ramadan avec la guerre en toile de fond













par Sinan Anu Mayzar et Bassam Masoud JERUSALEM/RAFAH, bande de Gaza, 10 mars (Reuters) - Des milliers de policiers israéliens se sont déployés dimanche dans la vieille ville de Jérusalem en prévision de l'afflux de fidèles musulmans pendant le ramadan, alors que la guerre se poursuit dans la bande de Gaza. Des milliers de Palestiniens devraient se rendre chaque jour pour prier sur l'esplanade des mosquées, lieu saint musulman également considéré comme sacré par les juifs qui le nomment le mont du Temple. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis que le nombre de fidèles autorisés serait similaire à celui de l'an dernier, malgré les appels de ses alliés d'extrême droite à en limiter fortement l'accès. A lire aussi... Le mois de jeûne musulman doit débuter lundi ou mardi, en fonction des observations lunaires. Contrairement aux années précédentes, les décorations ornant habituellement la vieille ville de Jérusalem ne seront pas de mise cette année "par respect pour le sang de nos enfants, de nos anciens et de nos martyrs", a déclaré Ammar Sider, un responsable palestinien. Plus de 30.000 Palestiniens ont été tués dans l'offensive lancée par Tsahal contre le Hamas dans la bande de Gaza il y a plus de cinq mois, après l'attaque du mouvement islamiste dans le sud d'Israël. En Cisjordanie occupée, environ 400 Palestiniens ont été tués dans des affrontements avec les forces de sécurité ou les colons juifs depuis le 7 octobre. La police israélienne a dit s'employer à assurer le déroulement pacifique des prières du ramadan et arrêté 20 personnes pour incitation au terrorisme. Les espoirs de conclusion d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza avant le mois sacré musulman, en échange de la libération d'otages détenus par le Hamas - au nombre de 132 selon le gouvernement israélien - se sont amenuisés alors que les pourparlers du Caire entre le Hamas et des médiateurs égyptiens et qataris sont au point mort. (Avec Nidal al Mughrabi, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)